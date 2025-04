Après Hellblade 2, Avowed et maintenant TES 4 : Oblivion remastered, Microsoft en a plus rien a foutre de doubler ses jeux dans d'autres langues. Pas de VF pour ces jeux cités.. voila où ca mène le rachat de gros éditeurs, réduction des couts et compagnie. Une honte pour une entreprise qui pèse plus de 3000 milliards..



De plus la version originale de 2006 était doublée..



Est ce que le prochain Fable aura le droit au même traitement ?