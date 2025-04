Actualités

Ca vient juste de faire tilt dans mon cerveau. Je suis quasi sûr de savoir pourquoi nous n'avons tjrs pas la date de sortie du jeu (et la raison me fait froid dans le dos)



Le jeu reviendra dans un Nintendo Direct, un mec je sais pas lequel, Yoshio Sakamoto, un boss de chez Retro Studios ou Nintendo va débarquer et dire

"gomen nasai pour l'attente voilà le nouveau trailer, bisou" et à la fin du trailer : jeu dispo tout de suite en téléchargement.



Le fameux même shadow drop que pour Metroid Prime Remastered. Oh quelle merde, fallait pas encenser ce move la dernière fois les gars bon sang è_é Sale temps pour la team jeu physique.