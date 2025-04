Nintendo Général

90/80€ en Europe à 80/70$ aux USA, soit 10€/$ de plus que la version physique des jeux PS5

L'une des plus grosses polémiques concernant la, est le prix des jeux, mais en l'état sont-ils vraiment justifiés ? Au travers de cette vidéo d’analyse, je vous propose de juger siabuse sur ses tarifs et ses pratiques commerciales pour les exclusivitésou qu’ils sont eux aussi victimes de leur propre ligne éditoriale.Le but n’est pas de les défendre, comment on pourrait le faire, mais de comprendre pourquoia fait le choix assumé de cette nouvelle grille tarifaire, allant deAfin de vous aider à parcourir au mieux les différentes parties, vous pouvez utiliser les chapitres que j'ai ajoutés au timecode à la vidéo. Et histoire de vous donner les grandes lignes des éléments traités, voici la liste des chapitres que vous pourrez trouver (cliquez sur les chapitres ci-dessous pour y accéder directement) :De mon point de vue la conclusion est simple, les joueurs sont fautifs d’avoir laissé trop longtemps faire les éditeurs/constructeurs et ces derniers doivent également se remettre en question pour sortir de cette voie sans issue qu’est l’augmentation continuelle des prix.