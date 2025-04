De la bouche même du producteur de la console Kouichi Kawamoto. Mais attention, tenez vous bien pour la raison de merde sur le désistement : "La Super NES ne pouvait pas lire les jeux NES. Puisque la Switch 2 peut lire les jeux Switch, il ne semblait pas judicieux d'utiliser le même style d’appellation que la Super NES." Cette raison n'a aucun foutu sens. Aucun. (après honnêtement, Switch 2, c'est ce qu'il y a de plus clair pour la grand public) (s'ils veulent lâcher 510 balles pour la console + MK) (+ l'abo)

posted the 04/02/2025 at 05:42 PM by shanks