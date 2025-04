Salut à tous,J'espère que vous allez bienAujourd'hui je vous propose de partir à la découverte du motorvania Laika : Aged Through Blood qui s'inspire des westerns post apocalyptiques façon Mad Max. Le jeu a déjà pour lui un gameplay original et exigeant et une DA post apo très réussie. Je découvre avec vous le début du jeu, mais c'est très encourageant pour la suite !Le jeu est disponible sur toutes les plateformes et est en ce moment en promotion sur PS4/5.Pour le moment aucune version physique ne semble au programme.Bon visionnage