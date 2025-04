Actualités

LuiVous pourrez retourner l'histoire dans tous les sens : Le prix, la date importent peu, c'est des détails qu'on oubliera bien assez vite. Ce qui va compter c'est les jeux et expériences proposées.Et à ce sujet il y a des titres que l'on retrouvera de façon quasi systématique, Mario 3D, Smash ou Animal Crossing, on sait par avance qu'ils viendront nous faire coucou à un moment ou à un autre. On a hâte de savoir à quoi ils vont ressembler, ce qu'il feront de nouveau bien sûr, loin de moi l'idée de les diminuer.Par contre il y aura toujours une incertitude pour ce qui est des remakes ou des licences moins fortes. Moi je pense que les astres sont alignés pour Ocarina of Time Remake, que ça serait bien que ça se produise maintenant ou tout du moins sur Switch 2. Je trouve aussi, qu'avec l'envie, on peut trouver des indices qui traînent un peu partout. Les avez-vous perçus ?Je crois que c'est un peu maintenant ou jamais et ne jamais revisiter ce chef d'œuvre du jeu vidéo serait une déception gigantesque. A minima il mériterait au moins une suite spirituelle avec des voyages dans le temps... mais l'original à un univers, des personnages et musiques qui sont tellement bons que le Remake reste une option solide. En tout cas tant que je serai vivant je continuerai de le réclamer et tant pis si je passe pour un vieux con.