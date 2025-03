Pour ma part, je ressors du visionnage de ce Nintendo Direct, et si je pensais ne rien y voir de particulier, eh bien... ce RAIDOU Remastered : The Mystery of the Soulles Army, à commencer par lui, sinon m'a impressionné - quoiqu'il se révèle joli -, m'a plutôt plu. Ça m'a fait, certes fugitivement, repenser à la licence Golden Sun. Sauf que là, on s'aidera du pouvoir des démons et non de pouvoirs psy pour progresser dans notre environnement à travers une succession d'enquêtes et donc l'histoire. J'ai trouvé le concept rafraîchissant, qui plus est dans l'univers d'une licence plus globale que j'affectionne tout particulièrement. Une bonne surprise en somme.



Metroid Prime 4 : Beyond m'a également tapé dans l’œil, même si je n'ai pas trouvé très original le concept entrevu lors de la présentation du jeu. Ce n'est pas inintéressant, mais c'est pas très original en soi. Après cela nous laisse à penser à une certaine variété de puzzles environnementaux plus ou moins complexes. Au reste, de pouvoir explorer une planète extraterrestre dans sa naturalité, et non un complexe scientifique ou autre, bah ça m'attire pas mal. Puis je trouve aussi que ça ce mêle bien avec les nouveaux pouvoirs psychiques de Samus. Maintenant...

Maintenant je trouve quand même un peu dommage que le jeu ne soit pas plus beau que ça, mais bon, ça ne m'empêchera pas de dormir.



Et le troisième et dernier jeu qui m'a vraiment emballé de ouf, c'est The Eternal Lige of Goldman.

Alors là c'est simple, je me suis pris une petite claque qui m'a fait bien plaisir.

Bref, ça m'a envoyé un peu du rêve, j'avoue. Le personnage m'a fait penser au vieux de Donkey Kong, mais genre vraiment. Mais à côté de ça, c'est vraiment l'esthétique du jeu et le fait qu'on progresse dans un environnement visuellement riche et vivant, qui m'a le plus plu.



Dragon Quest I & II HD-2D Remake ont aussi captés mon attention, tout comme Saga Frontier 2 Remastered (bien que je lui trouve dommage que les personnages n'aient pas été retravaillés de sorte à mieux les intégrer aux décors).