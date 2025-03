Salut à tous,J'espère que vous allez bienLa découverte du jour s'appelle Gummy Nightmares. C'est un Mascot horror qui s'inspire de Five Nights at Freddy's et Poppy Playtime. Jouant sur ses énigmes et son ambiance, le jeu de CSquareStudio a déjà de solides arguments pour séduire les fans d'horreur !Pas de date de sortie pour le moment mais je vous fais découvrir la démo disponible sur Steam !Bon visionnage