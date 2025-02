Indiana Jones supporte désormais DLSS 4. La semaine dernière, Bethesda a mis à jour Indiana Jones and the Great Circle avec la prise en charge de DLSS 4, Multi Frame Generation et même FSR 3.1 Frame Gen. C'est une excellente nouvelle pour les joueurs PC, et nous attendons maintenant de savoir si Indiana Jones atteindra l'objectif de Microsoft d'une sortie en avril sur PS5.

Du moins pour l'instant:Selon Warren:Jez Corden dit que Hellblade 2 sortirait en avril sur PS5 également.