Selon billbil-kun (donc fiable à 100%) :- Bundle PS5 + Astro Bot à venir (enfin)- Modèle standard avec lecteur disque- Mais jeu en code de téléchargement (c'est la vie- Sortie le 13 mars 2025Reste bon à prendre pour une mise en avant de cette licence(à confirmer dans un State of Play ? )

posted the 02/11/2025 at 01:27 PM by shanks