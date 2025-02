Hello, tout est dans le titre ^^Si vous deviez faire un top 3 des consoles qui vous ont le plus marqué dans votre vie de gamer, cela donnerait quoi ?Personnellement :1)(2001)C'est de loin la console où j'ai passé mes meilleurs moments de jeux vidéos, aussi bien en solo qu'en multijoueur. Son design, sa puissance, sa manette et cette formidable ludothèque composée de beaucoup de chefs d'oeuvre : Zelda The Wind Waker et Twilight Princess, Super Mario Sunshine, Metroid Prime, Mario Kart Double Dash !!, Baten Kaitos, Resident Evil 4, Super Smash Bros Melee, Soulcalibur II et bien d'autres..En plus de ses exclues, les jeux éditeurs tiers étaient bien présents (surtout au début) et si il n'y avait pas autant de jeux que sur PS2, la plupart sont devenus cultes aujourd'hui.2)(2017)Si je n'avais pas la nostalgie de la Gamecube, je la placerais certainement en 1ère position. Une vraie révolution de par son concept hybride parfait qui a changé la manière de jouer et qui a été accompagné de deux grands jeux l'année de sa sortie (Zelda BOTW et Super Mario Odyssey).Une console avec une ludothèque extrêmement variée aussi bien en exclues Nintendo, qu'en jeux éditeurs tiers, en remaster de qualité mais également beaucoup de jeux indés.3)(1998 )J'aurais pu citer la PS4, la Gameboy Advance ou bien la Nintendo DS, mais au final je préfère mettre ma toute première console portable, avec mes souvenirs d'enfance dessus notamment sur les jeux Pokémon 1G et 2G, j'y suis particulièrement attaché !