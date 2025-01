Salut à tous !J'espère que vous allez bienAu menu aujourd'hui je vous propose un peu de fast FPS bien à l'ancienne. Le fils illégitime de Duke Nukem : Turbo Overkill ! Le jeu est disponible sur toutes les plateformes et je vous fais découvrir la démo disponible sur PS5 !Pas d'infos en revanche sur une éventuelle édition physique pour le moment, mais espérons que ce soit dans les tuyauxBon visionnageN'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaine si vous ne l'êtes pas encore, vous seriez des amours

posted the 01/31/2025 at 04:13 PM by oniclem