Hello à tous,Voici mon 3eme jeux réalisé sur Steam.Diamond Thief.C'est un jeux de plateforme à la Manic Miner ,Jetset Willy..,pour ce qui connaisse,sorti sur Amstrad cpc,Spectrum,C64...Je mettrais des clés Steam plus tard....

posted the 01/29/2025 at 07:41 PM by cflamm