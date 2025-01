Tests

https://niindo64.com/2025/01/25/test-retro-donkey-kong-country-returns-wii/



Donkey Kong Country Returns figure parmi les meilleurs jeux de plateforme 2D à avoir vu le jour chez Nintendo. Difficile certes, mais jamais insurmontable. Visuellement irréprochable malgré les limitations techniques de la machine. Un gameplay aux petits oignons. Des niveaux inspirés. Ainsi qu’une très bonne bande-son.



Pourtant, il ne lui manquait pas grand-chose pour tutoyer la perfection. Comme ne pas nous imposer la détection de mouvements pour réaliser des actions qui auraient nécessité un simple bouton. Chose qui ne sera plus d’actualité sur la version 3DS, et sur Switch. D’ailleurs, rien que pour cet aspect, je conseille de le faire sur l’hybride si ce n’est pas déjà fait. Mais pas au prix fort. 60€ pour un portage HD d’un jeu sorti il y a 15 ans, ça fait beaucoup.



On ne peut que féliciter Retro Studios pour avoir pondu un jeu de plateforme de cet acabit. Et leur tout premier qui plus est. Dire que le studio fera encore mieux 4 ans plus avec Tropical Freeze. Le talent tout simplement.

Entre les anciens, et, une quinzaine d’années se seront écoulées. Entre-temps, le studios’était fait racheter paret perdit la main mise sur cette franchise qui finira par être confiée aux Texans de chez. Loin d’être des amateurs car c’est à eux qu’on devait la saga. Pourtant, ce studio. Et au vu du résultat final, ça ne se voit absolument pas tant c’était maîtrisé de bout en bout. À croire que tout cetouche se transforme en or.Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on demeurait en terrain connu. Puisqu’on y retrouvaitetau sein d’un jeu de plateforme 2D où il fallait récupérer lesdisséminées dans chaque niveau. Des lettres dont l’obtention influait sur le taux de complétion du jeu (à l’inverse desnouvellement introduites). Une fois qu’elles avaient toutes été acquises dans un monde, cela débloquait unsensiblement plus dur que les autres. Beaucoup de ces objets furent très bien cachés, et nous obligeaient à fouiller chaque stage de fond en comble.Ce qui m’amène à dire. On était clairement dans le haut du panier du genre, avec des niveaux bien ficelés et regorgeant de bonnes idées. Qui évoluaient en temps réel et parfois avec une mise en scène stylée. Le tout était tellement variéJ’appréciais beaucoup la manière donttirait profit de la. Car l’arrière-plan n’était pas là que pour faire joli, on pouvait aussi. Nous permettant de parcourir un même niveau sur différents plans.Une idée qui sera reprise bien des années plus tard suren 2023. À la seule différence que le changement de plan se fait via des tuyaux chez le plombier moustachu.Bien qu’il s’appelle, ceavait laissé de côté les ennemis emblématiques des opusqu’étaient les. Au profit desqui étaient à des années lumières derrière eux en termes de design et d’intérêt. Ce sont littéralement des tonneaux ambulants que l’on pouvait éliminer par un saut ou une roulade.Pour le coup, je préférais largement les crocos à jambes de bois. En particulier leur capitaine, qui intégrera bien plus tard le rooster deLesde laétaient réputés pour leurs graphismes de haute volée sur cette console. Et ceperpétua cette tradition en s’imposant comme. De par ses niveaux d’une richesse visuelle et d’un souci du détail qui forçait déjà le respect à l’époque. Mettant à l’amende son concurrent direct que futsorti seulement un an avant en 2009.Un stage en particulier m’émerveilla dès les premières minutes de jeu. L’époustouflantque fut le. Arborant un style « rétro » nettement inspiré des. Où l’on voyait la silhouette des Kong sous un perpétuel soleil couchant, et faisant ressortir le rouge écarlate de leur cravate et casquette respectives. Intemporel.Autre aspect qui caractérisait les anciens, et de loin le plus marquant de tous, la. À l’époque composée parqui nous avait offert des musiques légendaires telles que ledeQuant à, c’estqui supervisa la composition. Tout comme dans les. Et cela s’entend sur certaines pistes qui auraient tout à fait leur place en termes d’ambiance. Une OST globalement de qualité avec pas mal. Et des nouvelles musiques bien entraînantes comme ledes tonneaux fusées.Même si ça ne valait pas celles des opus, et encore moins sa suitesurdont. Où on retrouvera un David Wise au sommet de son art. Sa plus belle composition (de ses propres dires) étantS’il y a bien une chose que l’on pouvait difficilement reprocher à, c’était son. Bien que demandant une certaine maîtrise notamment pour la mécanique de rebond, et la gestion de l’inertie des personnages. On pouvait interagir avec l’environnement de manière plus varié comme enpour révéler des objets.pour activer divers mécanismes.à des parois en lierre pour accéder à des endroits autrement inaccessibles. Et etc.En revanche, lan’était clairement pas des plus adaptées surpour un jeu de ce genre. Et c’est. Puisqu’on n’avait le droit qu’à deux configurations. Une avec la, l’autre intégrant le. Et ledans tout ça ? Ça aurait été bien de l’inclure aussi histoire d’avoir une expérience de jeu bien plus proche d’antan. Plutôt qu’une pauvrequi manquait cruellement d’ergonomie.Et en plus de cette prise en main pas idéale, cela imposait l’utilisation de la détection de mouvements[/g] pour réaliser certaines actions. La plus importante étant laqui s’effectuait en secouant le périphérique. Alors. Surtout pour un jeu qui requérait par moments une précision chirurgicale. Une aberration.En termes de, on retrouvait les emblématiques. Parfois immobiles, souvent en mouvement rectiligne, et nous propulsant dans une direction définie par son angle de tir. Il valait donc mieux ne pas appuyer trop vite au risque de chuter bêtement dans le vide.Certains compagnons de route firent leur retour, commele Rhinocéros des opus. Un véritable bulldozer sur pattes ne craignant aucun obstacle sur son sillage.Hélas, Rambi fut le seul animal jouable dans cet opus. Mêmeque l’on pouvait contrôler autrefois en balançant des graines sur les ennemis, a été réduit au statut de commerçant avecBien que je n’avais jamais vraiment porté ces phases dans mon cœur sur SNES,réintégra. Où la moindre erreur de saut ne pardonnait pas. Soit au sein d’un stage défilant horizontalement, soit lors d’unpouvant se dérouler ainsi. Mais le plus étonnant, c’est queLes pires étant celles avec lesque je trouvais horribles. J’ai arrêté de compter le nombre de vies perdues à cause d’une faute d’inattention, ou d’une mauvaise anticipation de la trajectoire du bolide soumis à la dure loi de la gravité.est typiquement le genre où. Car sous ses faux airs de jeu de plateforme à la, accessible et tous publics comme le serait unpar exemple, s’y cachait en réalité un. Destiné aux joueurs les plus expérimentés ou les plus acharnés. Même si dans tous les cas, ça n’empêchait pas les (très) nombreuses morts à répétition.Cette difficulté ne prenait pas seulement en compte les phases de plateformes. Mais également la quantité folle d’à récupérer. De défis à réaliser tels que le, et lequi ne nous laisse qu’une seule vie et nous prive de Diddy. Tout ça pour pouvoir compléter le jeu non pas à 100%, mais à(c’est le jeu lui-même qui l’indique).Après, on restait sur un jeude la. Avec un nombre assez conséquent dequi avaient certainement autre chose à faire que de se prendre la tête avec ce genre de challenge. D’où l’existence à l’époque du. Une idée du grand manitou, également présente danset. Où basiquement, le jeu nous proposait de jouer à notre place au bout dePersonnellement, je ne m’en étais jamais servi. Même si je suis mort beaucoup plus que 7 fois. Mais heureusement, il était assez facile de compenser les innombrables trépas grâceAvec tout ce qui a été évoqué, je considère encore en 2025 queest non seulement,. Et surtout,. Même si avec du recul, cette difficulté n’était que progressive et demeurait relativement équilibrée. Car au final, tous les types de joueurs pouvaient y trouver leur compte.