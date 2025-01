Enfin... après des années de beta et laisser le champs libre à Nvidia. L'avenir certain meme si rien ne vaut son jeu préféré en physique ! Microsoft se concentrerait sur l’amélioration du bitrate (vitesse à laquelle les données sont traitées, transmises ou codées au fil du temps) pour le Xbox Cloud Gaming, c’est aujourd’hui Jez Corden de Windows Central qui apporte un son de cloche similaire, avec des précisions en plus. D’après ses sources, la société travaillerait sur la prise en charge du streaming en 4K, ainsi que sur un meilleur bitrate, comme l’a déjà évoqué Tom Warren. Microsoft œuvrerait aussi sur une autre fonctionnalité très demandée, à savoir la prise en charge des jeux PC. Il s’agirait d’une excellente nouvelle, ne serait-ce que pour profiter des jeux qui ne sont pas disponibles sur consoles Xbox

posted the 01/15/2025 at 04:54 AM by junaldinho