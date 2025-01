Et ouais, selon le même extas1s qui a leaké le Developer Direct, le 4e mystérieux jeu du show ne sera PAS le remake de TES4 Oblivion.Pour autant, ce n'est plus qu'une question de jours ou semaines pour l'annonce puisque lui aussi affirme que le remake est bien réel, avec une sortie prévue dans le courant de l'année (logiquement PC/PS5/XBS, par Virtuos).

posted the 01/09/2025 at 03:16 PM by shanks