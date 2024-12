PS5: ~1 216 000

NSW: ~650 000

XBS: ~410 000

Xbox a enregistré le pire résultat de novembre de son histoire.



Et les résultats de novembre ne tiennent même pas compte des consoles qui ont été remplacées, comme la Xbox 2005 et les suivantes, ou la Xbox 360 2013 et les suivantes, ou la XB1 en 2020.



Ce qui est à la fois drôle et triste car la Xbox 360 de novembre 2013 s'est vendue plus que ce que XBS vient de faire.

Selon l'un des fondateurs de Installbase, Welfare, forum dédié aux ventes de jeux, créé par d'anciens membres de Resetera qui s'occupaient des tops et bien connu pour les ventes de Resetera encore actuellement.En gros selon lui les ventes de Novembre donneraient:D'autres estimations :2024PS5 : 1250k (+19%)NSW : 545k (-3%)X/S : 410k (-30%)2023PS5 : 1050kNSW : 560kX/S : 580kSois en gros du 3 -1 en ratio. Une première aux USA. Stats que l'on trouve désormais également aux UK selon les chiffres de novembre. Les deux principaux marchés Xbox.Welfare dit également :A noter que Novembre 2023 pour Xbox aux USA était le pire depuis 2006 pour les ventes hardwaresNovembre 2024 est le pire de son histoire niveau hardware avec une baisse de 29% par rapport à novembre 2023.Sur Resetera ça carbure dans les coms à cause de cela:Les coms de Jez Corden ces jours ci sont pas étonnant au vu de ces chiffres.