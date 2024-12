On y est ! Presque 6 ans après avoir commencé ce custom théme sur le frontend hyperspin dans un premier temps la version "clean and completed" de Nostalgic Bedroom va enfin voir le jour !C'est un projet qui tourne sur le frontend : launchbox big box et donc sur windows.Mais qu 'est ce qui fais que NB EST SI Spécial ?NB est déjà complétement à part par le faite que TOUT ou presque à été contruit de toute piéces par mes soins et c'est suffisament rare pour être souligné!NB CE catégorise plutôt dans je dirais le style "néo rétroConçu pour un profil de joueurs quadra ( donc quelqu'un qui à baigné dans les années 80/90/2000) et qui est toujours joueurs !On est vraiment sur un théme à ambiance misant tout sur la nostalgie et sur les souvenirs d'une époque qui est considéré comme l'age d'or du média .Il pourra donc ne pas convenir à tout le monde et paraitre un peu "lourd" ou "qui prend trop son temps" pour ceux qui n'ont pas connu les années eightiesLa partie vidéo Monstrueuse !La partie vidéo et le travail sur les montages , et l'édition est colossale :il faut savoir que au grés des années j'ai conçu presque chaque mois entre 10 et 25 thémes vidéos pour chaque jeu et la conception me prenais entre 2 et 4 heures pour chaque vidéos.He's Alive!*Toute les interfaces et les fond animées on été créer et faite main : Elles permettent de reprendre tout le lore d'une saga et de s'immerger complétement dans l'univers de chaque série!*Compter en moyenne entre 6 et 10 vues pour chaque collection Nostalgic![img][http://ibb.co/wL2Dwzn/img]*Je ne me suis pas contenté de faire juste des fond basique avec quelque animation il ya eu un véritable brainstorming pour intégrer des élement et des assets des jeux à chaque foisPartie VR /Storefront ( epic game steam etc)50 Collections dédiés / 10 vues diférente chacunes !J'ai fais fusionné mes stand alone: Castlevania /Zelda /Re /MGS et Final fantasy autant vous dire que en terme de contenu c'est colossale.La réalisation en beton armée !our un résultat a un niveau d'éditeur et au contenu gargantuesque.*Icônes environ 1700/toute la partie vidéo : interfaces animées, thèmes de jeux, systèmes de thèmes, playlists thèmes genres, catégories...Même la partie VR est conçu par moi- même etc.. tout est fait maison. Gros travail sur l'ambiance un peu partout...c'est le fruit de 6 ans de travail.L'argument choc de NB c'est qu'il évolue et ça... ça change tout puisque vous aurez toujours du contenu pour vos nouveaux jeux récents puisque j'en suis l'auteur et le créateur..Thèmes d'icônes, nouvelle intro etc..Il y a une vrai continuitée..*Peu de personne s'investissent autant de temps DANS UN PROJET comme celui là * paquet a été mis pour atteindre un niveau éditeur sur presque tout les systémes ! le niveau est très très haut ! Tout absolument tout est animé!*Il y a un vrai recherche sur chaque série et la manière d'amener chaque vue à été étudié pour reprendre au mieux le lore de chaque série... Rien n'as été laissé au hasard, et il y'en a plus de 50 !la nes sur nb :C'est ce qui fais la différence et ça ce ressens partout!*Mais je ne l'ai pas fais seul! J'étais soutenu; conseillé , encouragé par une 50 aines de joueurs quadra avides de souvenirs !Et n 'en déplaise à certains vieux grincheux sur les réseaux :c'est un vrai projet de passionné unique en son genre et qui a aboutis ! ( comme tout les autres) et qui j'en suis persuadé" restera"...Il me reste à m'assuré que tout est fais dans les régles de l'art.. Pour une éventuelle ET possible commercialisation de mon travail .Mais je peux déjà vous dire que ça prendra la forme d'une vhs en physique .En attendant: Je fais gagné 1 Nostalgic Bedroom via un petit jeu prochainement ! Ainsi qu'un abonnement d'un an à mon patreon ( 1an de contenu)Stay tuned !Plus de visus sur mes travaux en général et sur nb deviant ici :https://www.deviantart.com/pademonium