C'est officiel : Sony n'attend même pas la sortie de Kraven (spoil : ça va flop) pour annoncer la fin des films autour de l'univers Spider-Man. Pour l'instant en tout cas.Venom, Kraven, Madame Web, Morbius, on n'en pouvait plus des chefs d'oeuvreL'entreprise garde néanmoins les droits pour plusieurs projets, notamment :- La série TV Spider-Man Noir- Le très attendu Spider-Verse 3- La collaboration avec Marvel (notamment Spider-Man 4)

posted the 12/10/2024 at 04:07 PM by shanks