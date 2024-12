Jeux Video

Selon Andy Robinson, insider et accessoirement membre de VGC (d'ailleurs plus pour longtemps d'après ce que j'ai cru voir passer).



Donc en deux mots :

Les Game Awards de la semaine prochaine vont réserver de "TRÈS" grosses choses cette année, et non, ce n'est pas une "supposition". Andy invite même à lancer la hype.



Spéculations time, au choix :



- GTA VI

- Switch 2

- Wolverine

- Reveal Gameplay Fable

- Concord 2