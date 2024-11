- Maintenance soudaine des serveurs online le 3 décembre (le 4 chez nous avec le décalage horaire).- Assez inattendu pour un jeu vieux de 9 ans.- Coïncidence : le 3 décembre 2024, c'est une date potentiellement teasé par Sony au travers d'une pub.- Rappelons que billbil-kun a récemment indiqué que des annonces fraîches PS ne devraient plus tarder (sans pour autant parler de State of Play ou PS Showcase).

posted the 11/28/2024 at 07:30 AM by shanks