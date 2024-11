Divers

L’acquisition potentielle de Kadokawa par Sony soulève de nombreuses inquiétudes concernant la concentration du pouvoir dans l’industrie du jeu vidéo, de l’animation et du manga. Si cette acquisition se concrétise, elle renforcerait la position déjà dominante de Sony dans ces secteurs, tout en soulevant des questions sur les risques de monopolisation et sur l'impact sur la diversité créative.L'acquisition de Kadokawa par Sony pourrait être perçue comme une réponse stratégique à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft. Kadokawa, propriétaire de FromSoftware et d'autres entreprises de jeux comme Acquire, Spike Chunsoft et Gotcha Gotcha Games, permettrait à Sony d'étendre davantage son empire dans l'industrie du jeu vidéo. Le groupe japonais, déjà détenteur de 2 % des parts de Kadokawa, pourrait ainsi prendre un contrôle total sur des franchises populaires comme Elden Ring, tout en consolidant son influence sur l’industrie du jeu vidéo.Cependant, l'impact de cette acquisition irait bien au-delà du secteur des jeux. Kadokawa est un acteur majeur de l’industrie de l’animation et du manga. Le groupe détient un grand nombre de filiales de publication de mangas et de light novels, dont Kadokawa Shoten, qui a publié des titres populaires comme The Summer Hikaru Died, Nichijou et l'adaptation manga de Neon Genesis Evangelion. En plus de cela, Kadokawa détient plusieurs studios d'animation tels que ENGI, Studio KADAN, Raging Bull, Bellnow Films et sa filiale Kinema Citrus, et Doga Kobo le studio aujourd'hui bien connu pour le gigantesque succès qu'est Oshi no Ko.Kadokawa possède également une large gamme de filiales dans les secteurs de l'édition. Parmi les maisons d'édition, on trouve Kadokawa Key-Process (qui gère les filiales ASCII Media Works, Enterbrain, Fujimi Shobo, et Media Factory), KADOKAWA Game Linkage (qui publie B's-LOG, Comptiq, Dengeki Nintendo et Weekly Famitsu), J-Novel Club, ainsi que des co-propriétés avec des éditeurs de mangas occidentaux, tels que Yen Press et Vega-Dupuis en France. Ces éditeurs jouent un rôle majeur dans la publication de mangas populaires et de light novels, consolidant ainsi l'influence de Kadokawa dans l'industrie. Le groupe détient également Anime News Network, le site web de référence pour l'actualité de l'animation et du manga.Ce qui pose problème c'est que Sony contrôle déjà plusieurs studios d'animation influents, tels qu'Aniplex et ses filiales A-1 Pictures et CloverWorks, qui ont produit des séries à succès telles que Demon Slayer, Sword Art Online, Fullmetal Alchemist, Madoka Magica, Gurren Lagann et bien d’autres. Ces studios renforcent la position de l'entreprise dans l'industrie de l'animation. Sony possède également Crunchyroll, la plus grande plateforme de streaming d'animes au monde acquis pour 1,175 milliard de dollars auprès d'AT&T /WarnerMedia en 2021.Cependant, cette consolidation a eu des conséquences pour les abonnés. Lors de la fusion en début d'année avec la plateforme Funimation qui était également détenue par Sony, les anciens utilisateurs de Funimation ont perdu l'accès à leurs bibliothèques numériques, un problème similaire à celui survenu en France et d'autres pays, avec Wakanim qui a aussi fusionnée avec Crunchyroll. Ces situations ont mis en lumière les risques de monopole et les désagréments pour les consommateurs quand une entreprise comme Sony contrôle une grande partie du marché. Aujourd'hui, Crunchyroll compte plus de 15 millions d'abonnés payants, consolidant ainsi le monopole de Sony sur l'ensemble de l'industrie du streaming d'animes...Si Sony prend le contrôle de Kadokawa, il renforcerait encore sa position dominante dans la production, la distribution et la publication de contenu dans les domaines du manga, de l’anime et du jeu vidéo. Cette concentration du pouvoir soulève des inquiétudes quant à une possible monopolisation du marché. Sans concurrence réelle, les prix pourraient augmenter au fil du temps, ce qui limiterait l'accès des consommateurs à certains contenus. De plus, l'absence de pressions concurrentielles pourrait réduire la qualité des productions, car Sony n’aurait plus à prendre de risques créatifs pour se démarquer. La situation pourrait également nuire à la diversité des opinions et des critiques. Et avec le contrôle de Anime News Network et des autres sites et revues spécialisés, Sony pourrait influencer la manière dont les productions sont traitées dans les médias, au détriment de l’impartialité et de l’objectivité.