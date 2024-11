Divers JV

Mais quand cette spirale infernale se terminera ? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit la situation actuelle d'qui enchaîne les déconvenues.Après avoir produit unqui est sortit dans un état vraiment déplorable, avoué via la road map dévoilée par l'équipe de développement, qui s'attèle à corriger les nombreux bugs et revoir le système d'infiltration.Puis enchaîné avec les nombreuses polémiques, que ce soit sur l'inclusion forcée, le manque de respect de la culture japonaise et pour finir le report de dernière minute.C'est désormais une attaque en justice et un nouveau reboot d'un jeu en cours de développement qui vient plomber l'éditeur. A croire que cet éditeur autrefois reconnu pour la qualité de ses productions, est aujourd'hui totalement perdu avec un manque cruel de vision à long terme...