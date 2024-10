Divers JV

Pour l'occasion, les développeurs dese sont amusé à habiller les protagonistes avec des tenues inspirés de la mode française (déblocables dans le jeu) et de l'image que s'en font souvent le reste du monde :Et voici les noms et prénoms des doubleurs français :(Captain America, Le Seigneur des Anneaux) incarne Gustave, un ingénieur dévoué et plein de ressources.(The Legend of Zelda : Breath of the Wild, The Last of Us games) incarne Maelle, un personnage timide et solitaire qui voit dans l’expédition sa chance d’explorer le monde de l’au-delà.(One Piece, Final Fantasy VII Remake) incarne Lune, une mage passionnée et érudite qui cherche à percer le mystère de la Peintresse.(Black Mirror, Lupin III) est Sciel, une guerrière sereine et joyeuse qui a depuis longtemps accepté la brutalité du monde.(The Witcher 3, Disney’s Aladdin) est Renoir, un homme passionné et énergique qui sait que la victoire exige des sacrifices. Il est prêt à en payer le prix.(Assassin’s Creed Origins, League of Legends) incarne Verso, un personnage dangereux aux origines inconnues qui suit l’expédition de près.(God of War : Ragnarök, Final Fantasy VII Remake) et(Ineffable) feront également des apparitions dans des rôles qui n’ont pas encore été annoncés.