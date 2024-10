Découvrez le loft Final Fantasy en mode bureau ou VR !! (à 6:47 )Jouez /Flanez /Regardez !!Ca tourne à la fois sur Emuvr et Bigbox ( launchbox)donc windows .*Toute la saga répertorié et potentiellement donc jouable ( Juste a mettre VOS chemins) présenté avec un théme et un icon fais maison.L'interface à plus de 10 vues différente aux choix juste pour le choix des jeux( je ne compte pas le reste parce que il y as aussi des menus spécifique pour les bonus et le reste)Toute les guides sont visible à n'importe qu'elles moment ( certains sont introuvable aujourd'hui ! Les guides us aussi sont intégrés.Et pour le reste il y a trop de contenu pour tout te détailler ici .(Making of / Expérience vr faite maison... etc)