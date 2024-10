D'après le Linkedin de Ben Wanat Senior Creative Director de Sledgehammer Games ( Activision Blizzard) ,le studio est à la recherche de tallent qui ont expérience approfondie du moteur UE5. Dans les offres d'emploi "Senior Technical Animator" le studio recherche un développeur qui a une expérience de travail dans Unreal et une expérience de travail sur une nouvelle propriété intellectuelle.

posted the 10/11/2024 at 05:55 PM by chester