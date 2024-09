Cela devient une habitude avec eux, nouveau shitstorm Ubisoft ont utilisé le one leg tori gate de Nagasaki pour faire la promo de la figurine et faisant assoir des personnages dessus.Pour rappel le one leg est un vestige du bombardement nucléaire de Nagasaki en 1945, c'est un haut lieu de mémoire sacré et voir Ubisoft l'utiliser pour faire la promo du jeu et de ses figurines en faisant assoir un perso dessus vient de déjà déclencher une polémique.A croire que Ubisoft ne comprennent rien à la culture Japonaise ou en tout cas ne font aucun effort de recherches dessus.Pour rappel il n'existe aucune autre porte tori brisée de cette façon au Japon et avec ces dimensions la précises donc les similitudes ne laissent place à peu de doutes...