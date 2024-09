C'est la réalisatrice Tomomi Sano qui est au commande."Bonjour, je m'appelle Tomomi Sano. J'étais la réalisatrice du jeu pour Nintendo. Mon rôle était de gérer et de coordonner la production de ce projet, de suggérer des ajustements, puis de vérifier le résultat pour garantir que le gameplay créé par Grezzo soit en phase avec la série The Legend of Zelda.Avant ce projet, mon rôle principal était d'assister le réalisateur. En ce qui concerne les remakes sur lesquels Grezzo a travaillé, j'ai participé à The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D et The Legend of Zelda: Link's Awakening. J'ai également participé à The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, ainsi qu'à certains titres de la série Mario & Luigi sortis avant Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, qui sortira en novembre de cette année.La princesse Zelda n’a pas de moyen d’attaquer directement au départ, donc le gameplay utilisant les échos avait tendance à se résumer à une situation où vous regardiez les choses que vous copiiez faire le travail. Vous aviez l’impression qu’elles faisaient tout pour vous et que vous deviez attendre… Nous avons donc demandé à Grezzo de l’ajuster pour que les joueurs ressentent immédiatement un sentiment d’accomplissement, comme s’ils se disaient : « J’ai réussi ! » Par exemple, si vous créez un écho d’un monstre, cet écho attaque immédiatement un ennemi, comme si vous brandissiez une épée. Ou si vous voulez allumer un feu, vous pouvez utiliser un écho avec cette capacité, et il allume le feu immédiatement. Nous avons effectué des ajustements de ce type tout au long du développement du jeu pour que ce genre de réponses intuitives soient intéressantes pour les joueurs."