Premièrement le prochain Monolith qui serait semble t-il une nouvelle IP:Après l'extraordinaire Xenoblade 3 qui restera pour moi l'un des meilleurs jeux de la Switch, mon attente est logiquement très importante pour leur prochain jeu.Le prochain Mario 3D bien entendu. J'ai été déçu un peu d'Odyssey à sortie mais malgré ça, aujourd'hui encore je pense que ça reste un des meilleurs jeux de la Switch encore aujourd'hui. Perso j'aimerai un Super Mario Galaxy 3 mais malheureusement j'y crois moyen...Une suite à l'excellent Luigi's Mansion 3, un vrai bonheur et un concentré de fun, notamment la nuit dans la plumard.En espérant un 4 aussi bon.Et bien entendu le vrai nouveau Mario Kart, alias Mario Kart 9. Une console Nintendo, sans Mario Kart, comme un très bon Mario, ça n'existe pas!Un vrai gros F-Zero ou Starfox mais là je peux encore davantage rêver que pour Mario Galaxy

posted the 09/23/2024 at 07:35 PM by jenicris