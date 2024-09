Hello,Une nouvelle semaine (pluvieuse) qui commence et une belle découverte que j'ai faite ce matin via un post sur X et que j'avais envie de partager,, défini par le studio de développement à son origine comme un "small castle doodling game", en gros c'est un city builder mais où l'ont nous propose de construire un château et où toute la partie gestion a été retiré.La DA cartoonesque est très jolie, c'est facile à prendre en main et il y a une vibe très légère qui s'en dégage.Ca sort aujourd'hui sur Steam (uniquement PC pour l'instant donc, j'ai pas vu d'infos sur une sortie console mais j'imagine que si le jeu a du succès ça va finir par se faire), une démo est d'ailleurs dispo pour se faire un avis même si elle est pour le coup très courte. Pas de prix affiché mais j'imagine que ça va tourner autour des 20 balles.