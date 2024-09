La semaine passéea officialisé lamais il y a encore beaucoup d'informations autourde la console qui n'ont pas été dévoilées comme les spécifications techniques détaillées parexemple ou à quoi ressemblera le packaging de la machine.C'est chose faite pour ce dernier point,a publié plusieurs images montrant la boîte officiellede la console, on reste sur le même design que pour laetenversion digitale avec cette prédominance du noir.Les images publiées semblent être celles du modèle destiné pour l’Amérique du Nord.On peut voir sur le devant de la boite le numéro de modèle(les modèles c'était CFI-1000 et les Slim CFI-2000).De plus, le logoqui a été retiré du packaging de lastandard n'est pas aussi présent sur la boite de laLa console sera disponible sur le marché français dès le 7 novembre prochainpour le prix deen version digitale.

posted the 09/18/2024 at 09:31 AM by leonr4