Ce serait la grosse surprise de Bandai Namco pour le TGS : il restait en fait bien plus que 10 slots.Goku (Kid)Gogeta (Z)Freeza SoldierBroly (Z)Broly (Z), Super SaiyanBroly (Z), Legendary Super SaiyanGarlic Jr.Dr. WheeloTurlesLord SlugLord Slug, GiantCooler, Fourth FormCooler, Fifth FormMeta CoolerAndroid 13Super Android 13BojackBojack, Full PowerJanembaSuper JanembaTapionHirudegarnCabbaCabba, Super SaiyanCabba, Super Saiyan 2Frost, Final FormToppo, God of Destruction(*) Il n'est pas clair si Goku Mini (Daima) sera un perso à débloquer ou un DLC.

posted the 09/13/2024 at 06:35 AM by shanks