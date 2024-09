Probablement le seul a en avoir quelque chose a cirer mais bon.Sortie le 30 Janvier 2025, sur Switch et Steam, pas de Cross play, 7 678 yens (47 euros) + DLC a vénir pendant un petit moment.Je peux déjà affirmer que comme le premier, ca sera un jeu qui sera centré sur le jeu de cartes a un instant T et donc figé a un instant T.Et pour ceux qui demandent pourquoi ils font pas un Duel Link/Master Duel a leur sauce, ils ont déjà essayé et ca a bien floppé, 2 fois....... Quoi je dois expliquer le jeu de cartes ? ben regardez ce tuto.Ca vient du premier jeu, ca a pas du des masses changé.

posted the 09/01/2024 at 06:41 AM by darkxehanort94