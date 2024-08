S'exprimant sur X plus tôt aujourd'hui, l'ancien président de Blizzard Entertainment a parlé de l'approche de Sony en matière de jeux exclusifs, affirmant qu'il s'agit de la bonne stratégie à suivre si l'on veut gagner dans le salon. À cet égard, Sony sait non seulement comment créer des jeux à succès, mais aussi comment les distinguer des autres, et cela porte ses fruits. S'il était à la place de Sony, a poursuivi M. Ybarra, il redoublerait d'efforts dans cette stratégie, car le sang coule à flots.

Comme l'a souligné un autre utilisateur de X, le discours actuel est que le salon n'est pas l'avenir et que les consoles sont en train de mourir. Mike Ybarra a répondu qu'à son avis, les consoles ne mourront jamais, et que ce sont ceux qui perdent qui propagent un discours qui leur convient. Il s'agit d'une attaque en règle contre Microsoft, dont la stratégie en matière de consoles et d'exclusivités a été très incertaine ces derniers temps, ce qui a créé beaucoup d'incertitude.