Je vous laisse le lien :Et la principale cause, outre la perte des nombreuses fonctionnalités, ce serait les grosses problématiques de connectivité par Bluetooth des contrôleurs PSVR2, entre problème de connexion voire déconnexion tout court, énorme couacs dans la reconnaissance spatiale, et limite l'obligation de bidouiller pour s'en sortir, sans garantie, et ce à cause d'une techno conçue avant tout pour la PS5.En résumé, selon le redact chef de The Verge :Et il est assez deg car pour ce qui est de Half Life Alyx, la puissance de l'appareil couplée aux écrans OLED offrent un rendu qui défonce ce que permet un Quest 3.