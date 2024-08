2 gros projet que je presénte là !Le premier est véritablement un rêve de gosses qui va ce réaliser ...Je suis en train de créer une interface cross média dragon ball pour tout rassembler au meme endroit et tout lancer via des menus complétement animé ! Partis de rien je suis en train de terminer la premiére partie!Pour la série et les films et je suis actuellement en plein dans l'animation des fiches personnages .chaques personnages aura ça propre fiches avec le background historique !Bien sûr aucun média officiel simplement mon travail : Le but est que vous puissiez tout y caser ! ( J'en avais ral le cul de passer d'un support à un autre ) Je le fais dans un premier temps pour moi et pour ceux qui me soutiennent .2éme partie de vidéo on fais un tour d'horizon des nouveauté de ma version 7 de mon théme principale !Autant vous le dire tout de suite j'ai poussé le concept assez loin puisque j'ai même conçu un systéme ps4pour le plaisir et pour y intégrer les portages pc!J'en ai profité pour me chalengeret tenter de reproduire l'ui ( (l'interface d'origine)...et ben plutôt content au final fu résultat! En tout j'ai conçu 7 vues différentes.Certain diront "oh oué c'est de la triche il n'y a pas d'émulation PS4 ..." On s'en fou....! C'est juste pour le stylePour le reste :C'est le consolidation d'ancien systémes... Et on finis avec l'arcade , qu'on survole mais qui est bien dense ! un peu de 360, des nouvelles intro de démarrage switch etc.. Tout est réalisé et fais maisonBref gros boulot et beaucoup d'idée ce mois ci( Et encore j'ai fais plein d'autre choses à côté !)Ca tourne toujours sur launchbox windows intégralement pour les 2 .Oui je sais la voix de Georges Lycan ça surprend ! narrant mes derniéres productions et annonçant DB MANIA c'est quand même juste un rêve de gosses inespéré aujourd'hui et impossible à réalisé en réalité( George étant décédé en 2006)! Et même si ce n'est pas parfait je suis vachement étonné du résultat . ( Sans avoir pousser et chercher à faire mieux )