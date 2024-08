L'info fait le tour de plusieurs sites dont VGC."Lexuzy" fait partie des 220 licenciés par Bungie cette semaine. Une parmi tant d'autres à un détail près :Bungie l'a foutu à la porte... 5 jours avant le début de son congé maternité.Une pratique qui dans d'autres pays foutrait en un claquement de doigts le studio devant les prud'hommes ou équivalent, mais aux USA, terre de la liberté, "Va te faire foutre".Démoralisée pour l'avenir, Lexuzy remercie ses anciens collègues (elle bossait chez Bungie depuis 5 ans) et ajoute que si elle comprend parfaitement qu'une entreprise doit opérer une restructuration pour se remettre à flot, elle se désole de voir à quel point lesCoïncidence, 343 Industries a annoncé dans la foulée une vague de recrutement(joli tacle les mecs, mais on n'oublie pas que vous avez licencié une centaine de têtes l'année dernière...)

Who likes this ?

posted the 08/02/2024 at 09:58 AM by shanks