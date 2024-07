Salut à tous,Je vous partage ma dernière découverte : CONSCRIPT. Un survival horror qui prend place pendant la guerre de 14-18. ici pas de monstres ou de zombies, mais des combats oppressants contre des soldats allemands dans des tranchées. On teste la démo mais le jeu est dispo depuis quelques jours sur tous les supports.Bon visionnage

posted the 07/31/2024 at 03:18 PM by oniclem