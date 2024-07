Cowabunga !



La cover occidentale sur NES

Ce que j’ai bien aimé:

Ce que je n'ai pas trop aimé :

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Joystick 026 - Avril 1992)

Screenshots:

Pub japonaise

Après 3 épisodes très solides sur NES, on passe cette fois-ci à la génération suivante avec la Super NES et son fameux 4e épisode des tortues guerrières dans. Comme pour le second épisode, il s’agit d’une conversion d’un titre d’arcade (toujours de Konami) paru en 1991 sur bornes.Le titre arrivera sur Super Famicom en été 1992, et un peu plus tard dans la même année sur Super NES en Amérique du nord et en Europe. Ce titre mythique à plus d’un titre a marqué toute une génération de joueurs qui a eu le plaisir de s’y essayer à son époque.Retour vers le futur de ce qu’était les jeux dans le début des années 1990.commence avec nos quatre tortues préférées, Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael, profitant d’une soirée paisible pour bouffer des pizzas et "chiller" devant leur TV quand soudain une perturbation survient pendant le JT qu'anime leur amie April O'Neil: Krang apparait et vole la Statue de la Liberté. Shredder provoque nos tortues, et ces dernières vont se jeter tête baissée dans la bataille.Au début du jeu nos tortues, arpentent les rues de égouts de New York jusqu’au repaire de Shredder, le Technodrome. Jusque-là, rien de plus classique, sauf que Shredder leur réserve une petite surprise : il conçoit une machine à voyager dans le temps et décide d’envoyer nos 4 tortues dans le passé et le futur pour affronter moult ennemis.Leur mission est simple : traverser différentes époques pour retrouver la Statue de la Liberté volée par Krang et arrêter Shredder et ses sbires une fois pour toutes. De la préhistoire à un futur lointain, chaque niveau les amène à un endroit exotique et dangereux où ils doivent vaincre les forces du Foot Clan.Le jeu se présente une fois de comme un beat theam up (ou beat them all pour les jeunes des années 1990), side-scroller où nos tortues devront affronter encore une fois tout plein d’ennemis. Parmi eux, on retrouve les soldats du Foot Clan, ces sont les ennemis les plus courants et proviennent directement de la série animée. Baxter Stockman, ce scientifique fou devenu une mouche mutant, est également de la partie tout comme Leatherhead, un alligator mutant souvent vu dans les égouts.D’autres personnages parachèvent le tableau comme Tokka et Rahzar qui font leur retour ici, les incontournables Bebop et Rocksteady, l’hilarant cerveau extra-terrestre Krang, et enfin Shredder, et sa version ultime Super Shredder.Chaque tortue (Leonardo, Michelangelo, Donatello, et Raphael) dispose d’une palette de coups de base et de mouvements spécifiques :Chaque tortue peut effectuer des coups de poing ou de pied simples qui forment des combos. Les combos sont généralement une série de trois coups. En plus de ces coups simples, on dispose d’attaques spéciales. Chaque tortue a une attaque spéciale qui consomme une partie de leur santé. Par exemple, Michelangelo utilise une attaque tournoyante avec ses nunchakus.Les projections sont aussi de la partie. Les tortues peuvent saisir et projeter les ennemis. Il existe plusieurs types de projections :Lancer l'ennemi à une certaine distance.Lancer l'ennemi derrière soi.Utilisée pour lancer les ennemis contre l'écran ou contre des obstacles dans le décor.Les tortues peuvent courir en double tapant la direction avant, ce qui leur permet de faire des attaques en course, comme des tacles ou des roulades.Les tortues peuvent sauter et effectuer des attaques en l'air. Chaque tortue a une attaque aérienne différente.Au niveau de la défense et de l’esquive, le jeu ne dispose pas de bouton de garde spécifique, mais il propose des moyens pour éviter les attaques ennemies. Les joueurs peuvent rapidement se déplacer pour esquiver les attaques. Une tortue peut aussi réaliser des attaques en course. Elles permettent non seulement d'attaquer mais aussi d'éviter certains ennemis et obstacles.Chose encore plus vraie dans cet épisode, utiliser l'environnement et les obstacles à son avantage vous permettra de vous protéger des attaques ennemies.Chaque tortue a des caractéristiques uniques en termes de portée, de puissance et de vitesse, ce qui ajoute une certaine technicité et diversité au gameplay :Équilibré en termes de portée, puissance et vitesse.Rapide avec des attaques tournoyantes efficaces, mais avec une portée légèrement inférieure.Grande portée grâce à son bâton, mais un peu plus lent.Très rapide avec des attaques puissantes, mais une portée plus courte.Une bonne maitrise du jeu passe avant tout par comprendre les patterns ennemis, lire les mouvements et les attaques des ennemis permet de les contrer efficacement. Utiliser les projections est très important dans ce jeu : les projections sont non seulement puissantes mais permettent aussi de gérer les foules d'ennemis.Enfin il ne faut pas négliger les attaques spéciales. Bien que coûteuses en termes de santé, les attaques spéciales sont essentielles pour se sortir de situations difficiles.+ Une bande son de fou ! Les musiques du jeu sont mémorables, entraînantes et parfaitement adaptées à l’action frénétique.+ Une action soutenue : chaque niveau est rempli de combats intenses et rapides, avec la puissante de Super Nintendo l’adrénaline à son maximum.+ Le jeu à 2 : jouer à deux renforce l’expérience, rendant le jeu encore plus amusant et collaboratif.+ Un jeu varié : les phases en mode 7, les séquences sur overboard et les différents niveaux temporels offrent une grande diversité d’action.+ Très jouable, le tout avec un gameplay bien nerveux : les commandes sont réactives et intuitives, permettant une prise en main rapide et agréable.+ Animation nickel, quelques effets sympas comme les ennemis jetés vers l’écran. Les animations sont fluides et les effets spéciaux, comme les ennemis projetés vers l’écran, ajoutent une touche spectaculaire.+ L’humour du dessin animé bien retranscrit : le ton léger et humoristique de la série animée est parfaitement capturé, rendant le jeu encore plus plaisant.+ TMNT IV: Turtles in Time est un jeu qui, malgré son apparente simplicité, propose une profondeur et une variété de gameplay qui peuvent être exploitées pour un jeu technique. Les joueurs doivent combiner leurs attaques, projections, et mouvements avec stratégie pour réussir, surtout dans les niveaux avancés et les difficultés plus élevées.- Graphiquement ben ce n’est pas la folie. Comparé à certains autres jeux de l’époque, les graphismes, bien que colorés et fidèles au dessin animé, ne sont pas à tomber par terre.- La durée de vie est faible. Le jeu peut être terminé assez rapidement car de base il n’est pas insurmontable, laissant les joueurs les plus talentueux sur leur faim. Par contre en Hard, le défi est assez violent.- Le voyage dans le temps ne sert à rien sauf à justifier des décors exotiques. Les ennemis restent les mêmes soldats du Foot Clan même à la préhistoire, ce qui peut sembler répétitif, finalement très gadget.