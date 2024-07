Déplacement immobilier



La cover japonaise sur Famicom

Fiche technique:

NOTE PRESSE (EGM Electronic Gaming Monthly Issue 031 - Février 1992)

Screenshots:

On continue notre cycle Tortues Ninja avec aujourd'hui le dernier épisode à être sorti sur NES, je veux bien sûr parler de. Ce jeu n'avait pas franchi l'Atlantique à l'époque et n'était donc pas paru chez nous, ce qui est regrettable.Le jeu vit le jour au Japon en décembre 1991 sous le nom(ils considèrent là-bas The Arcade Game comme étant le 1), et en Février 1992 aux USA.Autant briser le suspens tout de suite, il s'agit bel et bien d'une suite directe de Tortues Ninja II : The Arcade Game, reprenant toutes les mécaniques de son aîné.Après moult efforts et affrontements dans le précédent épisode, nos 4 tortues décident d'aller se faire dorer la pillule en Floride, pour des vacances bien mérités.Pendant ce temps-là, Shredder s'était pris de passion pour un Youtubeur, vous voyez le mec propre sur lui, entouré de jolies donzelles, qui explique à qui veut bien entendre qu'il gagne 10000€ par jour le cul posé sur le fauteuil confortable de sa Ferrari, juste en pianotant sur son téléphone. Ce youtubeur dont on taira le nom, a réussi comme ça à monter un empire immobilier, tout en s'entourant de charmantes créatures.Shredder qui a de la suite dans les idées, décide de faire plus fort, plus grand, mais plus violent. Il kidnappe April O'Neil, et toute l'île de Manhattan. Il la déracine carrément. Alors il en dit quoi là notre Youtubeur ???Fin des vacances pour nos tortues bagarreuses, qui se plongent corps et âmes dans ce nouveau combat.Le jeu commence d'ailleurs à la plage, et se poursuit dans moults endroits de New York, dans un vaisseau dans le ciel, au Technodrome etc.Le titre reprend trait pour trait le gameplay de Tortues Ninja II (on va l'appeler comme ça). Il s'agit toujours d'un beat them up, avec un bouton saut et un bouton pour taper, et un combo des 2 lance une attaque spéciale devastatrice, mais qui consomme un point de vie.Ce qui est intéressant à noter, c'est que lorsque notre tortue est au 0 vital (un seul point de vie dans la jauge), elle peut exécuter le Special Attack à l'infini.Pad de main, le jeu est plus nerveux, réactif, et surtout encore plus agréable. La jouabilité est quasi-parfaite, les bugs de collisions du précédent volet ne sont plus d'actualités ici, bref le titre de Konami a été fait avec encore plus de soin.On note aussi une absence des clignotements de sprites, chose très appréciable, même si l'action peut ralentir lorsque l'écran est surchargé de sprites.Le bestiaire est aussi plus fourni, avec moult soldats du Foot Clan différents (au moins 5 types), des robots (les classiques Mousers et Roadkill Rodneys et leur attaque électrique), les Granitors etc.Au niveau des boss, on retrouve les classiques Bebop et Rocksteady, Baxter, Krang (dans son exosquelette), Shredder, mais aussi des petits nouveaux.Parmi ceux-là citons Slash (la tortue venant de la dimension X alliée de Krang), la puissante tortue à pointes Toka ou encore le loup-garou Rahzar.Là-encore, le jeu s'eloigne du comics, en s'appuyant une fois de plus sur la série animé de 1987, plus légère, amusante et rigolote. D'ailleurs certaines animations de blessures de nos tortues font dans l'humour, comme quand elles se font brûlées par exemple.Le jeu n'est guère plus varié que le précédent opus, mais il comporte quand même plus d'obstacles et d'objets qui parasitent les combats. Aussi, et c'est à noter cette suite est plus généreuse en pizza.A ce sujet, j'ai trouvé ce sujet moins difficile que Tortues Ninja II sauf sur la fin où les 3/4 derniers boss sont assez coriaces.Les graphismes et décors sont assez semblables par rapport au précédent opus. On atteint là un très bon niveau sur la vieille 8 bits de Nintendo. Les compositions musicales sont toujours aussi entraînantes, rythmées et ô combien respectueuses du matériau d'origine.La durée de vie est de bonne facture, le jeu est un chouia plus long que le précédent volet.Et le jeu à 2 est toujours aussi sympathique. Que demande le peuple ?