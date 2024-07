L'EVO en France !!!

Oui oui vous ne rêvez pas ! La chance d'avoir ce tournoi chez nous, et plus particulièrement, dans la plus belle ville du monde,Nice !



Voilà rien d'officiel pour l'instant, mais mon petit doigt d'insider (lol) me dit que c'est acté en interne.





Alors j'espère voir certains sur place si y'a des motivés pour faire une journée membres Gamekyo c'est volontiers !

MonPetitDoigt