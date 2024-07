Le manga The Rose of Versailles (Lady Oscar chez nous) aura le droit a une nouvelle adaptation en film animé par le studio Mappa (Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man) avec le combo Hiroyuki Sawano et Kohta Yamamoto (Attack on Titan, The Seven Deadly Sins) a la bande-son.Sortie prévue au Printemps 2025.