Bonjour à toutes et à tous,



Tout est dans le titre !



Je commence à avoir un sacré backlog d’une soixantaine de jeux sur Switch mais pour ne pas passer à côté d’un superbe jeu, je vous pose la question suivante :



Quel est votre top 20 Switch ? Quels sont vos perles rares ou coups de cœur ?



Pourquoi 20 et non 10 ? Je pense tout simplement qu’il n’y aura aucune surprise dans les top 10 proposés. Du coup, ouvrons un peu l’horizon à de potentiels surprises et coups de cœur !



A titre d’information, voici une liste par ordre alphabétique des titres que je possède déjà :



Animal Crossing

Astral Chain

Bayonetta 1 et 2

Bastion

Bioshock Collection

Blasphemous

Bravely Default 2

Celeste

Dark Douls

Darkest Dungeon

Darksiders 2

Dead Cells

Devil May Cry

Diablo 3

DOOM 3

DOOM 64

Dragons Dogma Arisen

Dragon Quest XI

Duke Nukem 3D

EastWard

FF 7, 10, 10/2, 12

Hades

Inside

Mario Kart 8

Metroid Dread

Metroid Prime

Monster Hunter Rise

Ninokuni

Octopath Traveler 2

Okami

Ori 1

Persona 5

Pop The Lost Crown

Quake 2

Rayman Legends

Resident Evil 1

South Park le Bâton de la vérité

Super Mario Odyssey

Super Mario 3D All Star

Salt Sanctuary

Smash Bros

Skyrim

Tales of Vesperia

The biding of Isac

The Butcher

The Count Lucanor

Theme Hospital

Wolfenstein 2 the New Colossus

Xenoblade 1 et 2

Zelda BOTW

Zelda Links Awakening

Zelda TOTK



Bon week-end à toutes et tous !