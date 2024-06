Shift Up organisait aujourd'hui une conférence de presse et dévoile que Stellar Blade s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires sur PS5. Le studio se félicite d'avoir la plus haute note attribuée par les joueurs pour un jeu PlayStation 5 (9,2/10 pour plus de 5 700 avis) et une version PC ainsi qu'une suite est toujours envisagée.Le studio dévoile aussi que les ventes du jeu lui ont rapporté 22 milliards de wons (14,8 millions d'euros) sur son premier mois, ce chiffre d'affaires ne reflétant que les montants reçus de Sony Interactive Entertainment, éditeur dont les équipes (production, localisation, assurance qualité) ont fortement participé au jeu, comme on peut le voir au générique de fin.Chose intéressante, le directeur du jeu Kim Hyung Tae a précisé que le studio ne comptait pas maximiser les profits avec Stellar Blade, mais poser les bases d'une franchise pour les fans. L'idée était donc de ne brusquer personne, en évitant notamment les microtransactions.