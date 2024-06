Salut à tous !Voilà, le topo est simple, ma PS5 surchauffait, et me prévenait avec un message à l'écran avant de s'éteindre. Maintenant elle est passé à l'étape supérieur, car elle ne fait plus de bruit, et elle s'éteint sans même me prévenir, et je subis donc un redémarrage avec une restauration système...Est-ce que quelqu'un aurait de bonnes adresses ou de personnes dans le 62, pas de calais, pour régler ce soucis ?J'ose pas me lancer à l'aveuglette sans savoir sur qui je tombe... Si quelqu'un a eu des expériences avec une personne précise dans le coin, ça me rassurera, merci d'avance à ceux qui prendront le temps d'essayer de m'aider