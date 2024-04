Hello les gamers !3 Petites collections "faite maison" ;celle-ci sont des demandes qui m'ont été faite et donc que je ne partagerais pas. (à moins qu'on me le permettent.)Ca tourne toujours sur la frontend big box /launchbox sur pc windows.Aucune isos ou roms of course just my workOn commence avec une refonte de la compilation de 2017:Do.hack Gu édité par bandai et cyberconnect au dev.(La licence .hack est l’une des premières grosses licences pensées comme transmédia. Derrière ce mot barbare se cache tout simplement le fait qu’une licence soit réfléchie sous plusieurs formats.)Refonte des menus et nombreux ajouts ! la compilation originale ne proposé qu'un écran titre ( que j'ai reproduis ) en y rajoutant:5 vue différente ;une intro de lancement;5 games thémes pour lancements des jeux individuellement avec leur icons respectifs.Un théme de lancement ( une courte animation entre les temps de chargement) et une séquence de sortie de jeu.Le tout intégrable dans mon théme principale : Nostalgic Bedroom.___________Un autre réquête cette fois plus ancienne mais qui s'est bonifié avec le temps: La collection Suikoden !On est en plein dedans en s'moment etl'évocation de ce simple nom aura tôt fait de laisser un sourire au coin des lèvres à n'importe quel fan de J-rpg...Elle mérité une place de choix dans Nostalgic Bedroom : c'est fais.7 Jeux listés + les 2 Eiyuden que j'ai finalement rajouté .2 Jeux inédit patchés en anglais et Suikoden 1 patché en fr ( à l'origine il était tout en anglais)9 vues différente sur NBGames thémes full animéEt enfin une autre requête cette fois ci un peu moins ambitieuse pour une série de rpg qui a plus de 20 ans : Les Tales of !Assez satisfait du résultat mais qui gagnerais peut être à disposé de plus de vues et de quelque corrections .4 Vues de mémoireet une bonne dizaines de thémes de lancement conçu pour chaque jeux et les icones qui vont avec.