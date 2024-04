Bonjour tout le monde,Voilà, je viens vers vous pour un besoin d'aide.J'ai repéré un objet que je cherche depuis pas mal d'années pour enrichir ma collection Panzer Dragoon.J'ai trouvé cet objet sur le site Mercari US.Malheureusement, je ne peux pas créer de compte pour contacter le vendeur. Et même en passant par un VPN ça me demande de confirmer avec la réception d'un SMS sur un numéro de TPH US évidemment.Je n'ai pas trouvé d'intermédiaire style zenmarket, buyeee ou neokyo comme pour acheter au japon.Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous connait un site qui ferait ce genre d'intermédiaire ou si vous connaissez quelqu'un qui réside aux US et qui pourrait faire la commande pour moi et me l'enoyer en France, ce serait le top du top.Je vous remercie d'avance