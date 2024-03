L'OST de Final Fantasy VII Rebirth sortira le 11 Avril (c'est loin), mais Square-Enix a mis en ligne les 45 premieres secondes de chaque piste des 6 premiers CD (sur 8 ) de l'OST.Une OST qui sera a coup sur nommée dans les OST de l'année aux The Game Awards

Like

Who likes this ?

posted the 03/20/2024 at 12:22 PM by guiguif