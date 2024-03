Jeux Video

C'est pas une vanne.Alors je lis le communiqué en diagonal et c'est donc fait par Walker Labs (CV : néant) et financé/édité par Readyverse Studios, une boîte spécialement conçue pour ce projet.- web3 technology- AAA quality metaverse- asset interoperability- multiverse- decentralization- Ce sera un Battle Royale qui exploitera plein de licences dont de la Warner (et Reebok, ils tiennent à le préciser), dans un biome Ready Player One donc on peut imaginer d'autres modes que du pan-pan.ça peut fonctionner.ou ça peut disparaître avant même d'en voir la couleur.Détail :Fortnite fait déjà tout ça.