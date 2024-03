Le nom de code de Princess Peach Showtime est PJ037. Cela prouve qu'il est en fait créé par Good-Feel. (Tous leurs autres jeux ont des noms de code comme celui-ci.)

Pour rappel Good-Feel est le développeur de : Wario Land : The Shake Dimension (Wii) / Kirby : Au fil de l'aventure (Wii) / Mario and Luigi : Dream Team Bros (3DS) / Yoshi's Woolly World -ou Poochy & Yoshi's Woolly World- (WiiU/3DS) / Kirby : Au fil de l'aventure (Wii/3DS) / Yoshi's Crafted World (Switch).Il y aussi Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! (Switch) et Monkey Barrels (PC/Switch)